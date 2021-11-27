2021/11/27 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتخذ العديد من الدول العربية إجراءات صارمة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مثير للقلق في جمهورية جنوب إفريقيا، أطلقت عليه تسمية “أوميكرون”.وفي هذا الإطار، قررت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العرب يواجهون متحور “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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