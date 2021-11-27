احباط محاولة هروب ثلاثة سجناء من سجن التاجي وقتل احدهم

2021/11/27 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن "قوات حماية سجن التاجي تمكنت من احباط محاولة هروب 3 سجناء محكومين بالسجن المؤبد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوات حماية سجن التاجي تمكنت من احباط محاولة هروب 3 سجناء محكومين بالسجن المؤبد، حيث تم قتل احدهم من قبل ابراج حماية السجن والقبض على الاثنين الاخرين".

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