2021/11/27 | 11:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ مع انخفاض درجات الحرارة يوما بعد اخر والدخول في اجواء الموسم الشتوي، حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من ازدياد حوادث الحريق نظرا لاستخدام المدافئ بكثرة.وقال مدير عام المديرية كاظم سلمان بوهان للصحيفة الرسمية انه “بعد دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وقيام المواطنين باستخدام المدافئ النفطية والكهربائية، من المتوقع ان تزداد حوادث الحريق […]

ظهرت المقالة بعد تسجيل 29 الف حريق في 2021..



الدفاع المدني تحذّر المواطنين من حرائق الشتاء أولاً على الايام نيوز.

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