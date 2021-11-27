لاعبون جدد يلتحقون بوفد المنتخب الوطني في الدوحة

2021/11/27 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، التحاق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وذكر الاتحاد في بيان ان “كل من اللاعب شيركو كريم وحسين عمار و سجاد جاسم، التحق بوفد المنتخب الوطني في قطر وذلك بعدوصولهم امس في ساعة متأخرة”.

واضاف ان “بشار رسن انضم بشكل كامل بعد نهاية مباراة فريقه قطر ضمن مباريات كأس اوريدو ومن المؤمل ان يصل عصر اليوم ياسرقاسم بعد اكتمال الاجراءات اللازمة للدخول الى دولة قطر بينما يلتحق كل من فرانس ضياء وريبين سولاقا في اليومين القادمين”.

واوضح ان “المنتخب الوطني يخوض عصر اليوم السبت اولى وحداته التدريبية في ملعب السيلية وسيكون متاح لوسائل الاعلام التواجد فياول 15 دقيقة”.

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