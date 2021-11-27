-خطأ شائع- حروب الآخرين - محمد علي مقلد

2021/11/27 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد "خطأ شائع"حروب الآخرينأخطاء شائعة كثيرة يستند إليها المحللون لتفسير أسباب الحرب الأهلية، فيستخلصون منها دروساً بالمقلوب، ويشوشون بالتالي خارطة طريق الثورة نحو المستقبل.



يستوقفنا منها في هذه المقالة اثنان، عدوان الناصرية على السيادة اللبنانية خلال العقدين السابقين على الحرب الأهلية، وحروب الآخرين على أرضنا منذ سبعينات القرن الماضيهذا النوع من التحليل ينكأ الجراح بدل أن يداويها.



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