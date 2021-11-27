2021/11/27 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى الثورات العربية ومفصليتها الثقافية الكامنة هي في صلبها مشروع لتجاوز تناقضات القرن الماضي، وإرثها الثقافي وتراتباتها الاجتماعية المستقرة سلطة ومعارضة، وتبدو سمتها الرئيسية في أن قاعدتها الشعبية أو "كتلتها الجامعة" الفطرية التي نشأت بعيدا عن المشهد السائد سلطة ومعارضة، تسبق دوما النخب السائدة المرتبطة باستقطابات القرن الماضي يمينا ويسارا.وتبدو أروع تمثلات الذات العربية الجمعية الجديدة أو المرتبط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوراسية الجديدة والثورات العربية: قرارات 25 أكتوبر بالسودان أنموذجا - حاتم الجوهرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأوراسية الجديدة والثورات العربية: قرارات 25 أكتوبر بالسودان أنموذجا - حاتم الجوهرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).