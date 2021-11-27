2021/11/27 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة منتخبي سوريا وكازاخستان ضمن تصفيات كأس العالم حادثة مثيرة للجدل بعد عزف النشيد الوطني الإيراني بدلا عن السوري في العاصمة الكازاخسية نور سلطان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزف نشيد إيران بدلا عن سوريا بمباراة كرة سلة في كازاخستان يثير جدلا واسعا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزف نشيد إيران بدلا عن سوريا بمباراة كرة سلة في كازاخستان يثير جدلا واسعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).