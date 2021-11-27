شركة الحفر العراقية توقع اتفاقية مع شركة عالمية لحفر آبار النفط

2021/11/27 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركة الحفر العراقية عقد مشاركة partnership contract واتفاقية التقديم المشترك مع شركة “شلمبرجير” العالمية .وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم في بيان، ان العقد يتضمن تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع الحفر والاستصلاح باسلوب تسليم المفتاح لصالح … Readmore

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