عبارات مجبولة بالألم.. ديوان “السجن وأشياء أخرى” لأسير فلسطيني معتقل منذ 3 عقود

2021/11/27 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيت لحم – “مؤبد بقساوة الحروف، واختزال اللغات: ميم المسافة، واو الوقوف، باء البداية، دال الدهر، حكم بالموت قبل الموت”.هذا جزء من قصيدة شعرية كتبها -مع عشرات القصائد أخرى- الأسير الفلسطيني ناصر أبو سرور الذي أمضى 29 عاما في … Readmore

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