2021/11/27 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة، السبت، حاجتها الى 4 ملايين دولار فقط لتخليص العراق من التلوث الاشعاعي بشكل تام، مؤكدا أن الوضع مسيطر عليه في موقع عداية بمحافظة نينوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لإصلاح التلوث الاشعاعي ..



البيئة بحاجة إلى 4 ملايين دولار المركز الخبري الوطني.

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