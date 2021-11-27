هولندا ترصد 61 إصابة بكورونا على متن رحلتين من جنوب أفريقيا

2021/11/27 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت السلطات الصحية في هولندا أنها رصدت 61 مصاباً بمرض كورونا بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا أمس الجمعة.



أضافت أنها بدأت اليوم السبت إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة أوميكرون التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة، ثم خضغوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الهولندية في وقت مبكر اليوم أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافراً بفيروس كورونا.

وأوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الأفريقية أمس الجمعة.وقرر وزير الصحة هوجو دي يونج إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

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