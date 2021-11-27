فتح طريق خدمي ورفع الكتل الكونكريتية من أحد أبواب علوة الرشيد - عاجل

2021/11/27 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، فتح طريق خدمي ورفع الكتل الكونكريتية من أحد أبواب علوة الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من اجل الاسهام في فك الاختناقات المرورية، وضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد برفع كتل كونكريتية عدد (١٦) للباب الثالث في علوة الرشيد وفتح الطريق الخدمي "طريق الزائرين" القريب من العلوة جنوبي بغداد.

واضاف البيان، "لذا نهيب بالمواطنين الكرام اتباع توجيهات رجال المرور، واتخاذ هذا الطريق كإجراء يسهم في تخفيف حدة الاختناقات المرورية الحاصلة في المنطقة".

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