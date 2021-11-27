القبض على اربعة تجار ومروجي للمخدرات في المثنى

2021/11/27 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، القبض على اربعة تجار ومروجي مخدرات وضبط بحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة في محافظة المثنى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الوكالة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على اربعة تجار للمخدرات، بعد أن تم ضبط كميات من الحبوب المخدرة ومواد مخدرة (كرستال)ومواد تعاطي واسلحة في محافظة المثنى، الا ان العمل الاستخباري المكثف مكن رجال وكالة الاستخبارات من احباط هذه العملية، وإلقاء القبض عليهم".

واشارت الى انه "اتخذت بحق المتهمين الاجراءات القانونية، وتوقيفهم حسب المادة ٣٢ مخدرات".

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