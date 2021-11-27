الاستخبارات تعلن اعتقال 4 من تجار المخدرات في المثنى

2021/11/27 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال 4 اشخاص بتهمة تجارة المواد المخدرة في محافظة المثنى.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، إنه "في الوقت الذي يحاول فيها تجار المخدرات نشر سمومهم بين ابناء المجتمع العراقي، يقف الأبطال في أجهزة الأمنية لهم بالمرصاد، من بينهم الشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، حيث تمكنت مفارز الوكالة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من إلقاء القبض على4 تجار للمخدرات".

وأضاف البيان "تم ضبط كميات من الحبوب المخدرة ومواد مخدرة (كرستال )، ومواد تعاطي واسلحة في محافظة المثنى، الا ان العمل الاستخباري المكثف مكن رجال وكالة الاستخبارات من احباط هذه العملية، وإلقاء القبض عليهم، حيث اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية، وتوقيفهم حسب المادة 32 مخدرات".

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