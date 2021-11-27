2021/11/27 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السودانية، السبت، عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين والناشطين، الذين تم اعتقالهم منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وفقا لمراسل الحرة في الخرطوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. الإفراج عن معتقلين سياسيين بعد إضرابهم عن الطعام ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. الإفراج عن معتقلين سياسيين بعد إضرابهم عن الطعام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).