ائتلاف النصر يوضح حقيقة طلب العبادي لقاء المرجع السيستاني وترأسه وفداً لزيارة الامم المتحدة

2021/11/27 | 12:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح ائتلاف النصر، اليوم السبت، حقيقة طلب رئيس الائتلاف حيدر العبادي لقاء المرجع الأعلى وترأس وفد لزيارة الأمم المتحدة.وذكر بيان للائتلاف: انه “يحيط ائتلاف النصر الرأي العام الكريم، بأنّ ما يتم تداوله من أخبار تخص تحركات حيدر العبادي سواء … Readmore

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