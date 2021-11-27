مقتدى الصدر يدعو إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة بمحاولة اغتيال الكاظمي ويلوح بالتدخل

2021/11/27 | 12:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالكشف عن التحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي”.وقال الصدر في تغريدةً على تويتر: “مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس … Readmore

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