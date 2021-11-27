2021/11/27 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على اربعة تجار ومروجي للمخدرات، وبحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة في المثنى.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من القاء القبض على٤ تجار للمخدرات، بعد ضبط كميات من الحبوب المخدرة ومواد مخدرة (كرستال […]

ظهرت المقالة الاستخبارات: القبض على أربعة من تجار المخدرات في المثنى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: القبض على أربعة من تجار المخدرات في المثنى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: القبض على أربعة من تجار المخدرات في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).