تعرف على الـ 28 دولة التي يدخل إليها العراقيين دون تأشيرة مسبقة - عاجل

2021/11/27 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) الدول التي يمكن الدخول لها بالجواز العراقي دون تأشيرة سفر مسبقة:

1- جزر كوك (بدون تأشيرة نهائيا)

2- ميكرونيزيا (بدون تأشيرة نهائيا)

3- نيوي (بدون تأشيرة نهائيا)

4- جزر بالاو (تأشيرة بعد الوصول)

5- ساموا (تأشيرة بعد الوصول)

6- توفالو (تأشيرة بعد الوصول)

7- موريتانيا (تأشيرة بعد الوصول )

8- لبنان (تأشيرة بعد الوصول)

9- دومينيكا (بدون تأشيرة نهائيا)

10- هايتي (بدون تأشيرة نهائيا)

11- الرأس الأخضر (تأشيرة بعد الوصول)

12- جزر القمر (تأشيرة بعد الوصول)

13- غينيا بيساو (تأشيرة بعد الوصول)

14- مدغشقر (تأشيرة بعد الوصول)

15- موزمبيق (تأشيرة بعد الوصول)

16- رواندا (تأشيرة بعد الوصول

17- السنغال (تأشيرة بعد الوصول)

18- سيشيل (تأشيرة بعد الوصول)

19- الصومال (تأشيرة بعد الوصول)

20- توجو (تأشيرة بعد الوصول)

21- أوغندا (تأشيرة بعد الوصول)

22- كمبوديا (تأشيرة بعد الوصول)

23- ماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة) (تأشيرة بعد الوصول)

24- ماليزيا (بدون تأشيرة نهائيا)

25- جزر المالديف (تأشيرة بعد الوصول)

26- سيريلانكا (التصريح الاكتروني ETA)

27- تيمور الشرقية (تأشيرة بعد الوصول)

28- ايران (تأشيرة بعد الوصول)

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