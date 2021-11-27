احباط محاولة للهروب من سجن التاجي

2021/11/27 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، بإحباط محاولة هروب نزلاء محكومين من سجن التاجي المركزي شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل".

وأضافت أنه "تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الاخران"، مبيناً أنه "تم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة".

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