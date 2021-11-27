(بغداد اليوم) تنشر أسعار صرف الدولار بمحافظات الوسط والجنوب - عاجل

2021/11/27 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، السبت، أسعار صرف الدولار بحسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية بمحافظات الوسط والجنوب.وبلغ سعر الشراء 147.600 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر البيع 148.000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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