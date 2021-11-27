2021/11/27 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا / افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري جسر بادوش الجديد الممول من صندوق اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات الارهابية .وقال الجبوري للوكالة الوطنيةالعراقية للانباء/نينا/ :" ان العمل في جسر بادوش الجديد استغرق (11) شهرا بمشاركة نخبة من المهندسين الفنيين في مديرية طرق وجسور نينوى ".وسيسهم الجسر في تسهيل حركة السير والتقليل من الزخم المروري بين الموصل ودهوك ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يفتتح جسر بادوش الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يفتتح جسر بادوش الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).