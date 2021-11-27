2021/11/27 | 12:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على اربعة تجار ومروجي للمخدرات، وبحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة في المثنى.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من القاء القبض على٤ تجار للمخدرات، بعد ضبط كميات من الحبوب المخدرة ومواد مخدرة (كرستال )ومواد تعاطي واسلحة في محافظة المثنى”.وأضاف، أن “العمل الاستخباري المكثف مكن رجال وكالة الاستخبارات من احباط هذه العملية، وإلقاء القبض عليهم”.واشار إلى، أنه “اتخذت بحق المتهمين الاجراءات القانونية، وتوقيفهم حسب المادة ٣٢ مخدرات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على أربعة تجار وضبط كميات من الحبوب المخدرة في المثنى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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