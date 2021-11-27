عمليات بغداد تحبط محاولة هروب ثلاثة إرهابيين من سجن التاجي

2021/11/27 | 12:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، احباط محاولة هروب ثلاثة أرهابيين محكومين بالمؤبد، من سجن التاجي شمالي بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أن “قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل”.وأضاف، أنه “تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الاخران”.وأشار إلىن أن “تم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة”.

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