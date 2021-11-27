2021/11/27 | 12:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكملتْ هيئة الحج والعمرة جميع الاستعدادات اللوجستية لموسم الحج المقبل، بينما تنتظر قرار الجانب السعودي في حال كان هناك حج للموسم الجديد بسبب ظروف جائحة “كورونا” وكذلك التعليمات الخاصة بالحج من حيث عدد الحجاج والسكن وتطبيق الشروط الصحية، مبينة أنها … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج والعمرة تعلن استكمال جميع الاستعدادات لموسم الحج لكن اعداد الحجاج تحددها السعودية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج والعمرة تعلن استكمال جميع الاستعدادات لموسم الحج لكن اعداد الحجاج تحددها السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).