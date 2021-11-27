احباط محاولة للهروب من سجن التاجي في بغداد

2021/11/27 | 12:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، احباط محاولة للهروب من سجن التاجي.

وذكرت الخلية في بيان ان “قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت مناحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن “التاجي” شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل”.

واشارت الى ان “القوات فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينمااستسلم الاثنان الاخران”، منوهة الى “فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة”.

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