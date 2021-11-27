تحديد موعد انطلاق دور الـ16 من بطولة كأس العراق

2021/11/27 | 12:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الاتحاد العراقي بكرة القدم، الدعوة الى الاندية من اجل تحديد ملاعبها في بطولة كأس العراق، فيما حدد موعد انطلاق دور الـ16 منالبطولة.

وذكر الاتحاد في بيان ان “لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قررت تحديد يومي (٤ و ٥) من شهر كانون الأول المقبل موعداًلانطلاق الدور الـ (١٦) لبطولة كأس العراق”.

واضاف ان “اللجنة تدعو ممثلي أندية ( الزوراء – القاسم – الشرطة – أربيل– مصافي الجنوب – الصليخ– الكهرباء – نوروز) للحضور إلىمقر الاتحاد لغرض إجراء القرعة الخاصة بتحديد الملاعب التي ستجري عليها مبارياتها، وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح يومالاثنين الموافق (١١/٢٩ / ٢٠٢١)”.

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