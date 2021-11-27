وزارة الهجرة والمهجرين تهدد بفضح الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون العراقيون على حدود بيلاروسيا وبولندا

2021/11/27 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بفضح “الانتهاكات” التي يتعرض لها العراقيون العالقون على حدود بيلاروسيا وبولندا.وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح: إنه “بعدما قطع المهاجرون الامل في استقبالهم كلاجئين في اوربا بدأوا بالعودة”، مضيفا ان “الحالة ايجابية اليوم، … Readmore

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