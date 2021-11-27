صور: مقتل سجين بمحاولة هروب من سجن التاجي (صور)

2021/11/27 | 13:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، احباط محاولة هروب سجناء من سجن التاجي شمال العاصمة بغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021) إن "قوة أمنية مشتركة من اللواء 59 فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل".

وأوضحت الخلية، أنه "تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الاخران".

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