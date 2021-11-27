2021/11/27 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، فتح تحقيق بشأن محاولة هروب

لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من

سجن "التاجي" شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "قوة أمنية مشتركة من

ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الاعلام الامني يكشف تفاصيل محاولة هروب ثلاثة إرهابيين من سجن "التاجي") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الاعلام الامني يكشف تفاصيل محاولة هروب ثلاثة إرهابيين من سجن "التاجي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).