العراق وايطاليا يتفقان على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي

2021/11/27 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نبيل كاظم عبد الصاحب، السبت، اجتماعا

في العاصمة الإيطالية روما مع نظيرته

الإيطالية ماريا كريستينا ميسا واتفقا

على مذكرة تفاهم بشأن مسارات التعاون

العلمي بين البلد

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