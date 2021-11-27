عندما تستاءُ من جَرَس المُنّبِه - امين يونس

2021/11/27 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس " … هنالك حالَتَين تنزعج وتستاء فيهما ، من المُنّبِه او جرس التنبيه : الأولى حين يرُن ، والثانية حين لا يرُن ! .



أي أنك تستاء في كلتا الحالتَين .



ففي الحالة الأولى ، حين يوقظك المنبِه وأنتَ لم تشبع من النوم اللذيذ بعد سهرةٍ الى وقتٍ مُتأخِر .



والحالة الثانية ، عندما لا يرُن أي يفشل في إيقاظك وتنبيهك في الوقت المحدد وأنتَ لديك موعِدٌ مُهِم " .……………هنالك حالتَين تستاء وتنزعج فيهما ، من حزب ا ......





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