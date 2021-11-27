2021/11/27 | 13:07 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجع إقبال الناس على اللقاح بعد تراجع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا وكأنه ذهب الخطر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: نسبة التلقيح بلغت 30 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: نسبة التلقيح بلغت 30 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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