الصحة: نسبة التلقيح بلغت 30 بالمئة

2021/11/27 | 13:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع إقبال الناس على اللقاح بعد تراجع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا وكأنه ذهب الخطر.

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