2021/11/27 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط، اليوم السبت، نحو أكبر تراجع لها في يوم واحد منذ نيسان 2020 بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين وعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض أسعار النفط بنسبة 2% بعد اكتشاف سلالة جديدة لكورونا المركز الخبري الوطني.

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