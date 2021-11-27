عمليات بغداد: احباط محاولة هروب ثلاثة إرهابيين من سجن التاجي

2021/11/27 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، احباط محاولة هروب ثلاثة أرهابيين محكومين بالمؤبد، من سجن التاجي شمالي بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أن “قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد التابع […]

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