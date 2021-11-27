2021/11/27 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن فتح طريق خدمي ورفع الكتل الكونكريتية من أحد أبواب علوة الرشيد.وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “من اجل الاسهام في فك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح طريق خدمي ورفع الكتل الكونكريتية من أمام علوة الرشيد المركز الخبري الوطني.

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