نقابة الفنانين تحدد موعد صرف المنح المخصصة لملاكاتها

2021/11/27 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم السبت، موعد صرف المنح المالية لملاكاتها الفنية.

وقالت النقابة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "انجزت الملاكات الفنية والادارية في النقابة جرد الاسماء وتدقيقها لكل الفنانين المجددين لغاية 31 / 12 / 2021 العاملين والمشاركين في جميع الفروع".

وأوضحت أنها "أرسلت الاسماء الى وزارة الثقافة والسياحة والآثار والتي ستباشر بصرف المنحة خلال الأيام القليلة القادمة".

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