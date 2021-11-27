قائد شرطة ديالى يصل خيمة متظاهري ذوي ضحايا مجزرة الرشاد

2021/11/27 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني بديالى، اليوم السبت، بوصول وفد امني برئاسة قائد شرطة ديالى اللواء عباس الجبوري الى خيمة متظاهري ذوي ضحايا مجزرة الرشاد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "وفداً امنياً برئاسة قائد شرطة ديالى اللواء عباس الجبوري وصل اليوم الى خيمة متظاهري ذوي ضحايا مجزرة الرشاد في قضا ءالمقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة".واضاف أن "الوفد جاء من اجل الاستماع لمطاليبهم والسعي لفتح طريق بعقوبة- خانقين المغلق من قبلهم منذ ساعات الصباح الاولى".

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