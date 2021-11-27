سد اروائي في خانقين يشارف على الامتلاء

2021/11/27 | 13:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مدير سد الوند في محافظة ديالى احمد وسين عن تدفق كميات من السيول الحدودية نحو السد ما يؤمن مخزونا مائيا يساعد في معالجة ازمة المياه في القضاء.وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان سد الوند بضواحي خانقين شارف على الامتلاء وسيصبح خزينه المائي اكثر من 34 مليون متر مكعب ما يؤمن مياه الشرب لمناطق خانقين"، معربا عن أمله بتدفق موجات جديدة من السيول صوب السد وتحويل الكميات الزائدة منها الى بحيرة حمرين وتعزيز المخزون المائي في ديالى.وسد الوند هو سد ترابي يبلغ طوله 1300 متر، وارتفاعه 24 مترا وتبلغ طاقته التخزينية 38 مليون متر مكعب./انتهى

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