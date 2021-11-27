برتش بتروليـوم لـ/ نينا / : شركة البصرة للطاقـة ستسهم في تمويل خطط تطوير حقل الرميلـة

2021/11/27 | 13:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت شركة (برتش بتروليوم - BP)النفطيـة العاملة في العراق ، عن حصيلـة عملها مع هيئة تشغيل حقل الرميلـة في محافظة البصـرة ، واكدت ان تأسيس شركة البصرة للطاقة يهدف الى تعزيز التمويل المالي لتطوير هذا الحقل.وذكر مديـر شركة (برتش بتروليوم - BP) في العراق زيد الياسري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " تأسيس شركة البصرة للطاقة هو ثمرة انتاج اكثر من خمسة مليار ات / برميل ومتر مكعب / من النفط والغاز على مدار 11 عاما وزيادة سقف انتاج حقل الرميلة الى نحو 40% من الانتاج الكلي للعراق عبر هيئة تشغيل حقل الرميلة "، مشيرا الى ان " تأسيس الشركة يهدف الى تطوير العمل في حقل الرميلة وصولا الى تحقيق انتاج الذروة البالغ مليون و 700 الف برميل".واضاف ، ان " لدينا 7 الاف عامل وفني غالبيتهم من موظفي شركة نفط البصرة ، وستتركز ستراتيجة العمل حول استثمار قدرات العاملين وتطوير ستراتيجيات الانتاج النفطي بالوصول الى مكامن يصعب الوصول اليها ، وكذلك تجديد المنشآت النفطيـة من خلال تقنين المنشآت القديمة في حقل عمره اكثر من 50 عاما ".واكد مديـر الشركـة البريطانيـة في العراق ، ان " السلامة المهنية تعد اولوية لدينا ، ومنذ تأسيس هيئة تشغيل حقل الرميلة مرورا بشركة نفط البصرة ، وصل عدد العاملين الى 6700 شخص ، حيث تتطلع هيئة تشغيل حقل الرميلة لان تكون نسبة تشغيل العاملين العراقيين اكثر من 96% ".وحول تعزيز انتاج الطاقة ، اوضح ان " بدايات تشغيل حقل الرميلة اطلقت تشغيل 267 بئرا ، ثم تصاعد اجمالا خلال السنوات الماضية ليصل الى 660 بئرا "، مبينا ان " اجمالي انتاج حقل الرميلة النفطي غرب البصرة ارتفع الى اكثر من مليون برميل "./انتهى5

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