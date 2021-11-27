تشافي يتقدم بطلب للاعبيه قبيل مواجهة فياريال

2021/11/27 | 13:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سيخوض برشلونة، أول مباراة له خارج ملعبه تحت قيادة مدربه الجديد، تشافي هرنانديز، أمام فياريال، اليوم السبت، في الدوري الإسباني، وطالب تشافي فريقه باللعب أكثر جرأة في الهجوم.وعانى برشلونة مجددا في منتصف الأسبوع الحالي بدوري الأبطال، بعدما أخفق في التسجيل مرة أخرى، ليتعادل بدون أهداف على ملعبه أمام بنفيكا.وسجل برشلونة هدفين فقط في خمس مباريات بدور المجموعات، في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة فياريال في المرحلة الـ15 من “الليغا”: “أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، لكننا يجب أن نفوز (على فياريال)”.وأضاف المدرب الإسباني: “لا أعتقد أن الأهداف هي التي […]

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