2021/11/27 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم السبت، باصابة امراة بجروح جراء نزاع عشائري اندلع ليلة امس في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية .وقال مصدر امني في تصريح صحافي، ان “النزاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة امرأة بنزاع عشائري جنوبي الناصرية المركز الخبري الوطني.

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