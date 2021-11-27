ضبط مواد تفجير واعتدة مخبأة في مزرعة بالانبار

2021/11/27 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت الاستخبارات العسكرية مواد تفجير واعتدة مخبأة في مزرعة بالانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ، انه :" بعملية نوعية استباقية وجهد استخباري ، تم ضبط ٦٠٠ فتيل تفجير و٥ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم مدفونة تحت الارض باحدى مزارع منطقة البو الذياب بالرمادي في الانبار ، حيث قامت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة "./انتهى9

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