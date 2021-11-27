2021/11/27 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية أمس الجمعة، أنها ستطور جرعة معززة ضد متحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وقال رئيس الشركة ستيفان بانسيل، إن “المتغيرات في المتحورة أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام نحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذه المتحورة”.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان “ستُطوّر موديرنا بسرعة، لقاحاً مرشّحاً (لتوفير) جرعة معززة محدّدة للمتحوّرة أوميكرون”.

وهذا الإعلان جزء من استراتيجية للعمل على جرعات معززة محدّدة لمواجهة المتحوّرات المثيرة للقلق، وفقاً لموديرنا.

وقال المختبر “في 2020-2021، شمل ذلك (توفير) جرعات معززة للمتحورتَين دلتا وبيتا”، مشيراً إلى أنه “أظهر مراراً قدرته” على الدفع “بلقاحات مرشحة جديدة إلى مرحلة التجارب السريرية في 60 إلى 90 يوماً”.

وأضاف بانسيل “منذ البداية، قلنا إنه من أجل مكافحة الجائحة، من الضروري أن نكون استباقيين في مواجهة تطور الفيروس”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موديرنا تسعى لتطوير جرعة معززة مضادة للمتحورة “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موديرنا تسعى لتطوير جرعة معززة مضادة للمتحورة “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).