هولندا تعلن عن 61 إصابة مؤكدة بكورونا بين مسافرين جنوب إفريقيا

2021/11/27 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحية في هولندا تسجيل العشرات من الاصابات بفيروس كورونا بين مسافرين قادمين على متن رحلتين من جنوب افريقيا.

وقالت تلك الجهات ان نتائج الفحوص كانت ايجابية لدى واحد وستين من هؤلاء لمسافرين وهو ما يعني تأكد اصابتهم بالفيروس في حين كان خمس مئة وإحدى وثلاثين عينة سلبية مبينة ان المسافرين الذين تأكدت اصابتهم يخضعون للحجر الصحي في فندق قرب مطار سخيبول جنوب غربي العاصمة امستردام.

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