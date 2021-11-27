انتحار شاب شنقا بسبب الغاء امتحانات الدور الثالث للثالث المتوسط في سهل نينوى

2021/11/27 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اقدم شاب على الانتحار بسبب الغاء امتحانات الدور الثالث للثالث متوسط من قبل وزارة التربية في سهل نينوىوقال مصدر بالشرطة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن " الشاب زين العابدين محمد من مواليد 2004 اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في منطقة بازوايا شرق الموصل بسبب الغاء امتحانات الدور الثالث للثالث المتوسط"./انتهى

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