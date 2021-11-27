2021/11/27 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت مفارز مديرية مكافحة الاجرام القبض على عصابة لسرقة السيارات جنوبي بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان : " ان العصابة مكونة من اربعة متهمين ، تم القبض عليهم في كمين جنوبي العاصمة بغداد ، وضبط بحوزتهم اسلاح كانوا يستخدمونه في عمليات التسليب".واضافت انه :" لدى اجراء التحقيق معهم اعترفوا بعدة عمليات تسليب عجلات "./انتهى9

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