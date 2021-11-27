روسيا تسجل 1239 وفاة وقرابة 34 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/11/27 | 13:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة الـ34 ألف حالة، بينما لا يزال مؤشر الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى زهاء 1240 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 1239 وفاة و33946 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 1235 وفاة و34690 إصابة في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3430 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1879 حالة)، ومقاطعة موسكو (1867 حالة)، ومقاطعة سامارا (1056 حالة).وتماثل 36494 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي […]

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