مصادر مطلعة: التحقيقات في واقعة الاغتيال تتم بمساعدة اميركية

2021/11/27 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن التحقيقات في محاولة اغتيال الكاظمي متواصلة بمساعدة أميركية.

وقالت إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت عمليات توثيق وجمع للأدلة ثم تحليلها للوصول إلى الجهات والأشخاص المتورطين بتنفيذ محاولة الاغتيال أو التعاون عليها.



وبينت أن السلطات حددت مكان انطلاق الطائرات المسيَّرة، وهي تستعين الآن بخبراء ومتخصصين للكشف عن أماكن صنعها، وأي من الأطراف العراقية يمكن أن يحصل عليها.



وكشفت عن اتفاق سياسي في جعل الملف قضائياً وعدم اخضاعه لأي اعتبارات أخرى.

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