2021/11/27 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش واستخدمت الهراوات خلال اشتباكات مع محتجين يتظاهرون في أصفهان تأييدا لمزارعين غاضبين بسبب نقص المياه.

وأطلق رجال أمن فيما يبدو طلقات الخرطوش على محتجين في قاع نهر “زيانده رود”، الذي جف، وهو أكبر نهر في المنطقة التي تعاني من الجفاف، كما أطلقوا طلقات في الشوارع القريبة.



وقالت وكالة أنباء فارس إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات المياه في إيران.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات المياه في إيران.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).